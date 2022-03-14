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У Сумській області другу добу поспіль не вдалося узгодити "зелені коридори"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 14 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласній адміністрації не вдалося узгодити безпечні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

"14 березня 2022 року "зелених коридорів" не буде", - написав у своєму Telegram глава ОВА.

Він додав, що жоден з маршрутів узгодити не вдалося. Живицький запевнив, що обласна адміністрація продовжує працювати над організацією "зелених коридорів" для евакуації.

Нагадаємо, 13 березня в Україні з 14 гуманітарних коридорів спрацювали тільки 9-ть. Всього із зон бойових дій вдалося евакуювати понад 5,5 тисячі осіб.

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