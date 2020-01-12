В Сумській області під час руху загорівся поїзд

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла під час руху дизель-поїзда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 12 січня, о 15:45 надійшло повідомлення, що на залізничній станції “Боромля”, яка знаходиться в селі Новгородське Тростянецького району виникла пожежа в кабіні дизель-потяга сполученням "Суми - Мерчик". Негайно на місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, в тому числі пожежний потяг станції "Смородине".

Зі слів свідків пригоди, персонал потяга провів евакуацію людей, приступив до гасіння пожежі за допомогою наявних вогнегасників. Вагон що горів від’єднали, а сам потяг з чотирма пасажирським вагонами, відбуксирували до станції "Смородине".

Подолавши відстань у 10 км до місця події прибула місцева пожежна команда з с. Боромля, а з районного центру (відстань до 25 км) прибув черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 16:08 пожежу вдалось локалізувати,о 16 :58 - ліквідувати .

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пошкоджено кабіну дизель-потяга на площі до 5 кв. м. Попередня причина - коротке замикання електропроводки тепловозу. Загиблих та травмованих немає.

Раніше у Миколаївській області сталася пожежа в дизельному поїзді "Колосівка-Миколаїв".

РБК-Україна писало, що поблизу станції Миколаїв сталося задимлення локомотиву пасажирського поїзда № 766 сполученням Херсон-Київ.