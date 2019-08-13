В Миколаєві сталося задимлення пасажирського поїзда

Фото: пожежа локоматива (dsns.gov.ua)

Ніхто із пасажирів не постраждав

Поблизу станції Миколаїв сталося задимлення локомотиву пасажирського поїзда № 766 сполученням Херсон-Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Локомотив одразу було відведено на безпечну відстань від пасажирських вагонів та ліквідовано задимлення.

"Поїзд відправився за маршрутом о 18:07 за допомогою підмінного локомотиву із затримкою 1 год. 28 хв. Наразі залізничники вживають усіх заходів для скорочення відставання поїзда від графіка", - говориться в повідомленні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, загорілася кабіна тепловозу і генераторний відсік. Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань.

На гасіння вогню було подано генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. Вже о 17:42 пожежу локалізовано та ліквідовано о 17:52 на площі 25 м кв.

Від ДСНС задіювалось 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Додатково залучалась відомча пожежна охорона та пожежний поїзд від залізничного вокзалу.