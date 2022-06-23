У Сумській області від удару фосфорного снаряда постраждала дитина
Внаслідок обстрілу Сумської області фосфорними снарядами, постраждала дитина. Її госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Він уточнив, що близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, її госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда.
Цього ж дня кремлівські найманці зі своєї сторони запустили безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.
Ввечері, після 20 години, по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, вчора у Сумській області на міні підірвалася поліцейська машина. Під час розмінування здетонувала ще одна міна, внаслідок чого одна людина загинула, 7 поранені.
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