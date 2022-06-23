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У Сумській області від удару фосфорного снаряда постраждала дитина

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Україна, Четвер 23 червня 2022 22:01
У Сумській області від удару фосфорного снаряда постраждала дитина Фото: у Сумській області від розриву фосфорного снаряду постраждала дитина (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок обстрілу Сумської області фосфорними снарядами, постраждала дитина. Її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він уточнив, що близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, її госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда.

Цього ж дня кремлівські найманці зі своєї сторони запустили безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.

Ввечері, після 20 години, по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, вчора у Сумській області на міні підірвалася поліцейська машина. Під час розмінування здетонувала ще одна міна, внаслідок чого одна людина загинула, 7 поранені.

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