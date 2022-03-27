ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніч у Сумській області минула тихо. Вперше з початку війни Росії проти України

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 27 березня 2022 10:48
Ніч у Сумській області минула тихо. Вперше з початку війни Росії проти України Фото: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький (everyday sumy)
Автор: Артем Горовенко

Минула ніч у Сумській області була тихою. Причому вперше з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Ніч з 26 на 27 березня пройшла тихо. Уперше. Єдина новина: перевели годинники на літній час", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, українські військові повністю звільнили Тростянець (Сумська область) від російських окупантів. Після низки оперативних невдач противник втік з міста, залишивши трофеї у вигляді озброєнь, техніки та боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну