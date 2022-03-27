Ніч у Сумській області минула тихо. Вперше з початку війни Росії проти України
Фото: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький (everyday sumy)
Минула ніч у Сумській області була тихою. Причому вперше з початку війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
"Ніч з 26 на 27 березня пройшла тихо. Уперше. Єдина новина: перевели годинники на літній час", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, українські військові повністю звільнили Тростянець (Сумська область) від російських окупантів. Після низки оперативних невдач противник втік з міста, залишивши трофеї у вигляді озброєнь, техніки та боєприпасів.
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