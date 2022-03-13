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У Сумській області сьогодні "зелених коридорів" для евакуації не буде, - глава ОВА

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 13 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласна адміністрація продовжує працювати над їх організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"13 березня 2022 року "зелених коридорів" не буде", - написав у своєму Telegram глава ОВА.

Він додав, що обласна адміністрація продовжує працювати над організацією "зелених коридорів" для евакуації.

Нагадаємо, 12 березня з 14-ти гуманітарних коридорів спрацювали 9-ть. У безпечні райони вдалося вивезти близько 13 тисяч осіб.

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