У Сумській області викрили конвертцентр з оборотом 200 млн гривень

Співробітники податкової міліції ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального "центру мінімізації платежів до бюджету". Обсяг проконвертованих грошей за 2018-2021 роки склав понад 200 млн гривень.
Слідство встановило, що зловмисники з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов'язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.
Загалом протиправна діяльність зловмисників призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.
В ході проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн гривень, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку. Наразі триває слідство.
Фото: вилучені докази (facebook.com/SFSofUkraine)
Раніше у Харкові блокували діяльність конвертаційного центру. Його оборот досяг 5 мільярдів гривень.
РБК-Україна писало, що раніше у Києві припинили діяльність конвертаційного центру. Його обсяг за три роки склав близько 300 мільйонів гривень.