RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сумській області викрили конвертцентр з оборотом 200 млн гривень

Автор: Инна Собора

Співробітники податкової міліції ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального "центру мінімізації платежів до бюджету". Обсяг проконвертованих грошей за 2018-2021 роки склав понад 200 млн гривень.

Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби.

Слідство встановило, що зловмисники з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов'язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.

Загалом протиправна діяльність зловмисників призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.

В ході проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн гривень, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку. Наразі триває слідство.

Фото: вилучені докази (facebook.com/SFSofUkraine)

Раніше у Харкові блокували діяльність конвертаційного центру. Його оборот досяг 5 мільярдів гривень.

РБК-Україна писало, що раніше у Києві припинили діяльність конвертаційного центру. Його обсяг за три роки склав близько 300 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України конвертационные центрыДержавна податкова служба
Читайте також
СБУ викрила конвертцентр зі щомісячним обігом у 400 млн гривень
Конвертаційні центри працюють під прикриттям прокуратури й судів, - Пеньков
Прогноз погоди