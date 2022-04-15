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Війська РФ обстріляли Охтирський район з важкої артилерії забороненими снарядами, - глава ОВА

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Сумська область, П'ятниця 15 квітня 2022 02:11
Війська РФ обстріляли Охтирський район з важкої артилерії забороненими снарядами, - глава ОВА Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (everyday.sumy)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська обстріляли кілька громад в Охтирському районі Сумської області з важкої артилерії, використовуючи заборонені снаряди. Така атака ворога по території регіону стала першою за десять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"На жаль, сьогодні (14 квітня, - Ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка", - йдеться у зверненні чиновника.

Живицький уточнив, що окупанти застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами.

За словами глави ОВА, в зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території РФ.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області російські окупанти вбили понад 100 мирних жителів.

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