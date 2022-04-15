Війська РФ обстріляли Охтирський район з важкої артилерії забороненими снарядами, - глава ОВА

Російські війська обстріляли кілька громад в Охтирському районі Сумської області з важкої артилерії, використовуючи заборонені снаряди. Така атака ворога по території регіону стала першою за десять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

"На жаль, сьогодні (14 квітня, - Ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка", - йдеться у зверненні чиновника.

Живицький уточнив, що окупанти застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами.

За словами глави ОВА, в зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території РФ.