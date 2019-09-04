У Сумській області планувався теракт, - СБУ

Фото: схованку зі зброєю (ssu.gov.ua)

СБУ виявила схованку зі зброєю, яке планували використовувати в екстремістських цілях

Служба безпеки України запобігла планується теракт в Сумській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що спецслужба під час обшуків у лісосмузі Сумській області виявила схованку зі зброєю, завезеним з району проведення операції Об'єднаних сил. Зброя планували використовувати для вчинення злочинів екстремістського характеру.

"Правоохоронці вилучили 14 гранат, 2 гранатометних пострілу ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів з запалами, 16 детонуючих капсулів, 9 тротилових шашок і 7 порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. За даними спецслужби, засоби ураження планувалися до використання зловмисниками для підготовки та вчинення злочинів екстремістського характеру, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Сумами планувався теракт на концерті "Кварталу" на День Незалежності. 19-річний хлопець планував підірвати вибухівку в людних місцях.

Також повідомлялося, що в кінці серпня в Києві з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду. Ніхто в результаті обстрілу не постраждав. Правоохоронці кваліфікували події як терористичний акт.