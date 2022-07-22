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У Сумській області під вогнем окупантів опинилися дві громади

Фото: дві громади Сумської області потрапили під вогонь окупантів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 22 липня, російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області. Вогонь вели з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Шалигинська громада: після 14:00 був артилерійський обстріл - 5 "приходів".

Після 21:00 був мінометний обстріл Краснопільської громади.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора окупанти зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області.

А днем раніше росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад Сумської області.

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