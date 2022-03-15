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Без електрики залишаються майже 1,7 тисяч населених пунктів та 930 тисяч споживачів, - Міненерго

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 12:59
Без електрики залишаються майже 1,7 тисяч населених пунктів та 930 тисяч споживачів, - Міненерго Фото: електроенергія відсутня у 1,7 тисячах населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 15 березня через пошкодження енергетичної інфраструктури ворожими військами знеструмленими залишалось понад 1679 населених пунктів, або понад 928 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються близько 259 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За минулу добу українські енергетики відновили електропостачання близько 43,5 тисячам споживачів.

Так, в Запорізькій області електропостачання відновили для 15,8 тисячі споживачів, Донецькій області - 13 тисячам, у Київській області - для 8,6 тисяч, у Чернігівській області - для 6 тисяч домогосподарств.

Крім того, у Сумській області ремонтні бригади заживили Краснопілля, однак через бойові дії знову відбулися пошкодження та знеструмлення споживачів.

"Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц в допустимому діапазоні", - йдеться в повідомленні

Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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