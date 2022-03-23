У Сумській області знеструмлені 73 населені пункти
У Сумській області станом на 23 березня знеструмлені 73 населені пункти. Без електроенергії залишилися майже 19 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Зазначається, що складна ситуація у місті Охтирка. Там повністю зруйнована ТЕЦ, тому тепло відсутнє. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.
У місті Тростянець в результаті обстрілів пошкоджений газопровід. Електроенергія відсутня.
В інших населених пунктах комунальні послуги надаються у штатному режимі.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по місту Лозова в Харківській області. В результаті загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення.
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