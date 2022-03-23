В Сумской области обесточены 73 населенных пункта
В Сумской области по состоянию на 23 марта обесточены 73 населенных пункта. Без электроэнергии остались почти 19 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Отмечается, что сложная ситуация в городе Ахтырка. Там полностью разрушена ТЭЦ, поэтому тепло отсутствует. Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение подается с перебоями.
В городе Тростянец в результате обстрелов поврежден газопровод. Электроэнергия отсутствует.
В других населенных пунктах коммунальные услуги предоставляются в штатном режиме.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по городу Лозовая в Харьковской области. В результате погиб мужчина, еще 9 человек получили ранения.
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