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У Сумській області чоловік отримав рік в'язниці за те, що купував горілку росіянам

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 21:35
У Сумській області чоловік отримав рік в'язниці за те, що купував горілку росіянам Фото: У Сумській області чоловік отримав рік в'язниці за те, що купував горілку росіянам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборанта засудили до 1 року позбавлення волі, бо під час окупації села він давав росіянам м'ясо та купував горілку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської обласної прокуратури.

Мешканець Охтирського району під час окупації села російською армією виявив бажання добровільно допомагати окупантам.

"Зокрема чоловік різав худобу та передавав їм тушки, а також купляв у селі горілку для військових російської армії", - йдеться у повідомленні.

У суді обвинувачений провину визнав та отримав 1 рік позбавлення волі за колабораційну діяльність.

Нагадаємо, що голова Середино-Будської територіальної громади постане перед судом. За даними слідчих, він планував "здати" місто російським окупантам.

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