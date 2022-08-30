В Сумской области мужчина получил год тюрьмы за то, что покупал водку россиянам
Коллаборанта осудили до 1 года лишения свободы, потому что во время оккупации села он давал россиянам мясо и покупал водку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сумской областной прокуратуры.
Житель Ахтырского района во время оккупации села российской армией изъявил желание добровольно помогать оккупантам.
"В частности мужчина резал скот и передавал им тушки, а также покупал в селе водку для военных российской армии", - говорится в сообщении.
В суде обвиняемый вину признал и получил 1 год лишения свободы за коллаборационную деятельность.
Напомним, что председатель Середино-Будской территориальной общины предстанет перед судом. По данным следователей, он планировал "сдать" город российским оккупантам.
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