В Сумской области мужчина получил год тюрьмы за то, что покупал водку россиянам

Коллаборанта осудили до 1 года лишения свободы, потому что во время оккупации села он давал россиянам мясо и покупал водку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сумской областной прокуратуры .

Житель Ахтырского района во время оккупации села российской армией изъявил желание добровольно помогать оккупантам.

"В частности мужчина резал скот и передавал им тушки, а также покупал в селе водку для военных российской армии", - говорится в сообщении.

В суде обвиняемый вину признал и получил 1 год лишения свободы за коллаборационную деятельность.