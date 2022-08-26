Хотів "здати" місто росіянам: голова громади в Сумській області піде під суд

Голова Середино-Будської територіальної громади (Сумська область) постане перед судом. За даними слідчих, він планував "здати" місто російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Управління СБУ в Сумській області.

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови Середино-Будської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що посадовець обвинувачується за ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 332 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану та незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

Що відомо про справу

СБУ наприкінці квітня в Сумській області викрила голову місцевої об'єднаної територіальної громади на підривній діяльності на користь країни-агресора

За даними досудового слідства, під час окупації області посадовець надавав російському ФСБ дані щодо переміщення українських військ та видів озброєння.

Правоохоронці задокументували, що зловмисник планував "здати" місто загарбникам і для цього він особисто знищив інженерні споруди закритого пункту пропуску.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила російську агентурну мережу, учасники якої координували наступ окупантів на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення.

Додамо, вчора колишнього посадовця секретаріату Кабміну засудили до 12 років ув’язнення. Він передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб.

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