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У Сумській області в кафе сталась бійка з ножем, загинула людина

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Чоловіки посварились через дівчат, які також відпочивали у закладі

У місті Шостка (Сумська область) у кафе сталась бійка з ножем між двома відвідувачами, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки посварились через дівчат, які також відпочивали у закладі. З’ясовувати стосунки вийшли на вулицю, де зав’язалась бійка. Під час неї у хід пішов ніж.

"Викликані медики констатували смерть 27-річного чоловіка, а його 24-річного товариша, також з ножовими пораненнями, доставили у лікарню в тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство).

Нагадаємо, в аеропорту Запоріжжя вранці 7 лютого сімейна пара влаштувала бійку з співробітниками Державної прикордонної служби України.

Також повідомлялося, що в одному з ресторанів Києва в Печерському районі сталася бійка за участю народного депутата Іллі Ківи. Нардеп звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

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