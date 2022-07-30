У Сумській області вантажівка наїхала на 11 мін, водій загинув на місці

В Охтирському районі Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін. Внаслідок вибуху мирний житель загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Він розповів, що за минулу добу від мін постраждали четверо людей, ще один загинув.

"У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані дві людини: пасажирка і водій легкового автомобіля, що їхав по зустрічній смузі дороги під час вибуху. У другому випадку - комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита", - повідомив Живицький.