В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте

В Ахтырском районе Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин. В результате взрыва мирный житель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Он рассказал, что за минувшие сутки от мин пострадали четверо человек, еще один погиб.

"В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве. Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита", - сообщил Живицкий.