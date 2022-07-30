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В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте

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Сумы, Суббота 30 июля 2022 11:41
В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте Фото: в Сумской области грузовик наехал на 11 мин (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ахтырском районе Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин. В результате взрыва мирный житель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он рассказал, что за минувшие сутки от мин пострадали четверо человек, еще один погиб.

"В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве. Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита", - сообщил Живицкий.

Глава Сумской ОВА напомнил, что территория с табличками "мины" - опасна для гражданских. По ней запрещено передвигаться.

Напомним, в Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Они купались в море.

Также ранее в Днепропетровской области на мине подорвался комбайнер.

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