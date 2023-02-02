Объяснили на пироге. Как "Укрэнерго" считает лимит по свету и кто получает больше

Как определяются лимиты для разных регионов

Из-за серьезных повреждений энергосистемы в результате ракетных и дроновых атак оккупантов электроэнергии не хватает. Поэтому "Укрэнерго" как оператор системы рассчитывает доступные лимиты. При этом учитывается, сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию (при чем все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины получили повреждения), состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и еще ряд других параметров.

Какие принципы определения лимитов

Главный принцип - сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть потреблено в этот момент. Дисбаланс в несколько процентов может привести к авариям в системе.

"Укрэнерго" предлагает представить компанию взрослых, которая постоянно заказывает на обед пирог. Каждый человек съедал свой кусок без остатка. Все были сыты, поэтому долгое время ситуация выглядела так:

Василий (40 лет, рост 190 см, вес 100 кг, зарабатывает физическим трудом) - заказывал кусок, который составлял 40% пирога;

Мария (20 лет, рост 170 см, вес 65 кг) - 20% пирога;

Михаил и Татьяна - традиционно съедали по 15%;

Андрей, самый маленький участник обеда, - всегда был доволен куском в 10%.

Обычно хозяйка выпекала для них пирог весом 1 кг. Но ситуация изменилась и продуктов стало хватать всего на 500 граммов. Поэтому куски всех гостей уменьшили на 50% от заказанных, хотя в их доли от целого пирога это все равно будут те же 40%, 20%, 15% и 10%.

Так, в этом примере Василий - это ряд регионов с большим количеством важных промышленных предприятий и большей густотой населения. Соответственно, там объем потребления будет больше.

Уменьшение или увеличение лимитов для каждого региона зависит исключительно от размеров пирога - общего объема электроэнергии, который способны выработать украинские электростанции после атак россиян. И увеличить чью-то долю в распределении лимитов можно только одним путем - уменьшив долю кого-то другого.

Как определяется распределение "пирога"

Для расчета предельных объемов потребления электроэнергии каждое облэнерго представляет "Укрэнерго" общий прогноз потребления по своей области, который должен учитывать миграционные процессы, релокацию предприятий, фактические изменения в общем уровне, структуре потребления и среднемесячные температуры по региону. НЭК, в свою очередь, рассчитывает в процентах удельный вес каждой области в общем объеме потребления.

Полученные проценты "Укрэнерго" предоставляет на рассмотрение Минэнергетики, где их анализируют и согласовывают или при обнаружении существенных отклонений предоставляют предложения к корректировкам.

К примеру, в январе после проверки показателей обнаружили, что некоторые облэнерго в своих прогнозах учитывали значительно более низкие температуры, чем есть в этом сезоне, пытаясь увеличить свою долю (лимиты) в общем объеме потребления. Минэнерго отметило, что такие расчеты не соответствуют действительности. После пересчета с обновленными данными температуры лимиты увеличили, но не на 30-50%, как предлагали облэнерго, а на 3% - именно такой является, по расчетам министерства, тенденция к росту потребления. Такое распределение, с учетом актуальных данных, является наиболее корректным.

После получения доказанных лимитов облэнерго распределяют имеющийся объем электроэнергии следующим образом: прежде всего питается критическая инфраструктура (водоканалы, теплоснабжение, больницы, оборонные предприятия). Список объектов критической инфраструктуры определяется местными военными администрациями.