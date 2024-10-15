В Сумской и Черниговской областях выгорели рекордные площади лесов: в чем причина

Из-за обстрелов со стороны России на севере Украины пострадало рекордное количество лесов. Леса Сумской и Черниговской областей в этом году пережили 245 пожаров на площади 474 га, что значительно превышает показатели предыдущих лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины".
Рекордное количество лесных пожаров произошло с начала 2024 года на территории Сумской и Черниговской областей. Для сравнения, в 2023 году было всего 61 пожар на 86,5 га, а в 2022 году – 43 пожара на 256,3 га. Уничтожение лесов вызвано непрерывными обстрелами, включающими артиллерийские и ракетные удары, авиабомбардировки и сброс дронов зажигательных смесей.
Больше всего пострадало "Свеское лесное хозяйство", где выгорело 242 га лесов.
Российские оккупационные войска постоянно обстреливали леса по всей территории нашей страны. Лесная охрана ГП "Леса Украины" смогла сдержать распространение огня, благодаря чему средняя площадь лесных пожаров составила всего 1,9 га.
Для борьбы с пожарами лесники используют минерализованные полосы, видеонаблюдения, пожарные станции и завлекают высококвалифицированных профессионалов, действующих в сложных условиях боевых действий.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в лесах на севере Сумской области обнаружили жестянки с зажигательной смесью, которые российские военные сбрасывают на территорию Украины с помощью дронов. Падение этих емкостей часто приводит к лесным пожарам, возникающим ежедневно до 5 раз. Лесники пытаются сдерживать распространение огня, прокладывая минерализованные полосы, но из-за активных боевых действий на многих участках это невозможно.
Также мы рассказывали, что в Сумской области задержан мужчина, подозреваемый в умышленных поджогах лесов вблизи объектов критической инфраструктуры. Инцидент произошел во время тушения пожара в Мироновском лесничестве Шосткинского филиала, когда лесная охрана заметила подозрительного человека у линий электропередач. После вызова полиции в рюкзаке у мужчины обнаружили спички, зажигалки, зажигательную жидкость, деньги и телефон, что подтвердило его причастность к поджогам. По предварительным данным подозреваемого ранее видели возле критических объектов, а его действия могут быть связаны с заказами от страны-агрессора для дестабилизации региона.
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