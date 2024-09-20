Поджигал лес возле объектов критической инфраструктуры: в Сумской области разоблачили поджигателя

В Сумской области разоблачили мужчину, которого подозревают в поджогах лесов возле объектов критической инфраструктуры.

РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на ГП "Леса Украины".

Инцидент произошел на территории Шосткинского филиала во время тушения лесного пожара в Мироновском лесничестве. Лесная охрана заметила подозрительного мужчину недалеко от линий электропередач. Общение с ним вызывало подозрения в причастности к поджогам, поэтому сотрудники вызвали полицию.

Во время обыска в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили спички, зажигалки, зажигательную жидкость, деньги и телефон для связи. Это подтвердило подозрения, что мужчина занимался умышленными поджогами.

По предварительным данным, подозреваемого не раз видели возле объектов критической инфраструктуры. Есть основания полагать, что его действия могли быть заказаны страной-агрессором для дестабилизации региона.

Лесники сообщают, что ситуацию удалось взять под контроль, и сейчас дело расследуют правоохранительные органы.

В Сумской области задержали поджигателя (фото - ГП "Леса Украины")