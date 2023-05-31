В Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день: повреждены дома и ЛЭП

Так, в течение вторника, 30 мая, российские оккупанты совершили 9 обстрелов, а удары наносились по Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Новослободской, Середино-Будской и Шалыгинской общинам.

Данные об атаках:

По территории Середино-Будской общины утром враг бил из артиллерии (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач.

На территорию Великописаревской общины войска РФ сбросили 4 мины.

Территория Белопольской общины попала под вражеский минометный обстрел (12 взрывов).

Войска РФ били по Новослободской общине из миномета (2 взрыва).

По территории Середино-Будской общине был совершен минометный обстрел (6 взрывов). В результате возник пожар 6 хозяйственных сооружений (гаражей), а также был поврежден один 5-этажный дом и два 2-этажных дома.

Территорию Краснопольской общины россияне обстреливали из артиллерии (САУ), и было зафиксировано 6 взрывов.

По территории Шалыгинской общины противник бил из гранатомета (АГС), зафиксировано 10 взрывов.

Российские обстрелы Сумской области

В Сумской области приграничные районы подвергаются обстрелам с территории РФ практически ежедневно. Украинский регион плотно примыкает к территории страны-агрессора в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Напомним, что вчера в ряде территориальных общин Сумской области было зафиксировано 48 взрывов в результате вражеских ударов. Войска РФ во время обстрелов применяют различное вооружение, в том числе наносят авиаудары.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ, Это позволит избежать повторения агрессии в будущем, и защитит наши приграничные области от постоянных обстрелов.