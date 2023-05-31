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В Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день: повреждены дома и ЛЭП

Фото: в Сумской ОВА назвали последствия российских обстрелов по области за день (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов, а под атаки попали шесть территориальных общин. В результате вражеских ударов есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Так, в течение вторника, 30 мая, российские оккупанты совершили 9 обстрелов, а удары наносились по Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Новослободской, Середино-Будской и Шалыгинской общинам.

Данные об атаках:

  • По территории Середино-Будской общины утром враг бил из артиллерии (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач.
  • На территорию Великописаревской общины войска РФ сбросили 4 мины.
  • Территория Белопольской общины попала под вражеский минометный обстрел (12 взрывов).
  • Войска РФ били по Новослободской общине из миномета (2 взрыва).
  • По территории Середино-Будской общине был совершен минометный обстрел (6 взрывов). В результате возник пожар 6 хозяйственных сооружений (гаражей), а также был поврежден один 5-этажный дом и два 2-этажных дома.
  • Территорию Краснопольской общины россияне обстреливали из артиллерии (САУ), и было зафиксировано 6 взрывов.
  • По территории Шалыгинской общины противник бил из гранатомета (АГС), зафиксировано 10 взрывов.

Российские обстрелы Сумской области

В Сумской области приграничные районы подвергаются обстрелам с территории РФ практически ежедневно. Украинский регион плотно примыкает к территории страны-агрессора в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Напомним, что вчера в ряде территориальных общин Сумской области было зафиксировано 48 взрывов в результате вражеских ударов. Войска РФ во время обстрелов применяют различное вооружение, в том числе наносят авиаудары.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ, Это позволит избежать повторения агрессии в будущем, и защитит наши приграничные области от постоянных обстрелов.

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