В Сумской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов региона (видео)
Фото: в Сумской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов региона (Getty Images)
Российские войска вчера массированно обстреляли Сумскую область. Под атаку, в частности, попала Миропольская община. Вследствие ударов повреждены гражданские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В ОВА рассказали, что из-за обстрелов пострадала одна из школ. Там повреждены окна и стены.
Напомним, оккупанты сегодня уже дважды обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы.
Также мы писали, что вчера вражеские войска нанесли почти 140 ударов по региону. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.
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