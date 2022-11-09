RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области ВСУ сбили российский беспилотник из стрелкового оружия

Фото: российский беспилотник уничтожен в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 9 ноября, украинские военніе сбили еще один российский беспилотник. Для этого они использовали стрелковое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник", - рассказал он.

По словам Живицкого, сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумской областью.

"Прекрасная работа наших военных ВСУ", - констатировал глава региона.

Как сообщалось, украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник "Орлан-10".

Напомним, в среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. 5 "шехедов" и "Орлан-10" удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине