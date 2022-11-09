В Сумской области ВСУ сбили российский беспилотник из стрелкового оружия

В среду, 9 ноября, украинские военніе сбили еще один российский беспилотник. Для этого они использовали стрелковое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Приземлили" еще один вражеский беспилотник", - рассказал он.
По словам Живицкого, сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумской областью.
"Прекрасная работа наших военных ВСУ", - констатировал глава региона.
Как сообщалось, украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник "Орлан-10".
Напомним, в среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. 5 "шехедов" и "Орлан-10" удалось сбить.
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