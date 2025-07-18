В Сумской области увеличат количество огневых групп для защиты неба, - ОВА

Как рассказал глава ОВА, сегодня, 18 июля, он провел очередное заседание Совета обороны Сумской области.

В центре внимания были вопросы безопасности, в частности реализация проекта "Безопасное небо", который должен обеспечить защиту от вражеских дронов, которые постоянно пытаются уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру.

По словам Григорова, совместно с военным командованием, техническими специалистами и мониторинговыми группами ОВА работает над эффективными решениями. С начала месяца из областного бюджета направлено 10 млн гривен.

"Мы имеем первые результаты: определены расчеты личного состава, привлечены подразделения ДФТГ, которые проходят обучение. Вскоре сформируем дополнительные группы для усиления защиты неба", - сообщил глава ОВА.

Также, по его словам, обсудили защиту эвакуационных и логистических путей. В приграничных общинах обустроено около 20 км дорог антидроновими сетками.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, но наши силы обороны держат позиции, вместе с военными последовательно укрепляем тыл и работаем для безопасности каждого жителя Сумщины", - добавил Григоров.