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По Украине вводят аварийные отключения электроэнергии

Фото:в Сумской области аварийно отключают электроэнергию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на групу ДТЭК.

По указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в городе Киеве и Киевской области, а также в Сумской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Ракетная атака РФ

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31.

Позже в Днепре прогремели взрывы.

Позже стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.

О ходе и последствиях ракетной атаки по Украине, - читайте в специальном материале.

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