В Сумской области военные сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия (фото)

В Сумской области украинские военные "приземлили" вражеский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку".
Сегодня, в зоне ответственности ОТУ Сумы, минус один российский "Орлан-10", пересекший границу Украины", - пишет Живицкий.
Фото: Орлан-10 (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины уничтожили большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.
Также на Бахмутском направлении ВСУ удалось уничтожить наблюдательный пункт оккупантов.
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