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В Сумской области военные сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия (фото)

Фото: Орлан-10 (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области украинские военные "приземлили" вражеский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку".
Сегодня, в зоне ответственности ОТУ Сумы, минус один российский "Орлан-10", пересекший границу Украины", - пишет Живицкий.

Фото: Орлан-10 (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины уничтожили большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.

Также на Бахмутском направлении ВСУ удалось уничтожить наблюдательный пункт оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Сумская областьРоссийская Федерация