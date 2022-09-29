В Сумской области военные сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия (фото)

В Сумской области украинские военные "приземлили" вражеский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". Сегодня, в зоне ответственности ОТУ Сумы, минус один российский "Орлан-10", пересекший границу Украины", - пишет Живицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины уничтожили большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.

Также на Бахмутском направлении ВСУ удалось уничтожить наблюдательный пункт оккупантов.

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