В Сумской области обнаружили коллаборантку, которая помогала армии РФ. Ей объявили подозрение
Жительница Ахтырского района Сумской области сотрудничала с армией РФ во время временной оккупации части региона. Правоохранители обнаружили ее и сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Подозреваемая без всякого принуждения и угроз наладила контакт с военными РФ, которые разместились в населенном пункте Боромля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина готовила им еду, при этом обустроилась в доме, владельцы которого уехали с начала войны из села. Продукты она тоже брала в этом доме.
"Наладив контакт с оккупантами, у подозреваемой было привилегии перед другими местными жителями. Она беспрепятственно перемещалась по территории оккупированного села", - пояснили в прокуратуре.
Женщине доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, две жительницы Херсонской области пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата Херсонской области. Их задержали.
Правоохранители обнаружили межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов в Украине. В мессенджерах и запрещенных социальных сетях они распространяли дезинформацию и нарративы Кремля о войне в Украине.
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