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У Сумській області виявили колаборантку, яку допомагала армії РФ. Їй оголосили підозру

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Сумська область, Середа 26 квітня 2023 15:12
У Сумській області виявили колаборантку, яку допомагала армії РФ. Їй оголосили підозру Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Охтирського району Сумської області співпрацювала з армією РФ під час тимчасової окупації частини регіону. Правоохоронці виявили її та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Підозрювана без будь-якого примусу та погроз налагодила контакт з військовими РФ, які розташувались у населеному пункті Боромля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка готувала їм їжу, при цьому облаштувалась у будинку, власники якого виїхали з початку війни із села. Продукти вона також брала у цьому будинку.

"Налагодивши контакт з окупантами, підозрювана мала привілеї перед іншими місцевими мешканцями. Вона безперешкодно переміщувалась по території окупованого села", - пояснили у прокуратурі.

Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що дві мешканки Херсонської області пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення Херсонської області. Їх затримали.

Правоохоронці виявили міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів в Україні. У месенджерах та заборонених соціальних мережах вони поширювали дезінформацію та наративи Кремля про війну в Україні.

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