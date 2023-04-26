У Сумській області виявили колаборантку, яку допомагала армії РФ. Їй оголосили підозру
Жителька Охтирського району Сумської області співпрацювала з армією РФ під час тимчасової окупації частини регіону. Правоохоронці виявили її та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Підозрювана без будь-якого примусу та погроз налагодила контакт з військовими РФ, які розташувались у населеному пункті Боромля", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка готувала їм їжу, при цьому облаштувалась у будинку, власники якого виїхали з початку війни із села. Продукти вона також брала у цьому будинку.
"Налагодивши контакт з окупантами, підозрювана мала привілеї перед іншими місцевими мешканцями. Вона безперешкодно переміщувалась по території окупованого села", - пояснили у прокуратурі.
Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що дві мешканки Херсонської області пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення Херсонської області. Їх затримали.
Правоохоронці виявили міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів в Україні. У месенджерах та заборонених соціальних мережах вони поширювали дезінформацію та наративи Кремля про війну в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.