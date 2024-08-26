В Сумской области произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, есть пострадавший

В Сумской области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В результате удара в Сумской области по объекту УЗ повреждена контактная сеть и здания.

Также ранен помощник машиниста, которого госпитализировали. Его жизни угрозы нет.

Железнодорожное движение возобновлено

После временной остановки рейсов из-за обесточивания, вызванного массированной вражеской атакой, все поезда уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.

Вокзалы, которые также остались без света из-за отключения в городских сетях, переведены на резервные генераторы. Они функционируют как пункты несокрушимости, где горожане могут зарядить гаджеты и переждать тревогу в укрытиях.

Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, однако движение City Express в Киеве и Днепре остается без изменений и осуществляется по графику.

В то же время УЗ сообщила, что пассажиров, которые не успели на поезда из-за длительных воздушных тревог, заберут с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.