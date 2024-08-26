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В Сумской области произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, есть пострадавший

Понедельник 26 августа 2024 11:42
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В Сумской области произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, есть пострадавший Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В результате удара в Сумской области по объекту УЗ повреждена контактная сеть и здания.

Также ранен помощник машиниста, которого госпитализировали. Его жизни угрозы нет.

Железнодорожное движение возобновлено

После временной остановки рейсов из-за обесточивания, вызванного массированной вражеской атакой, все поезда уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.

Вокзалы, которые также остались без света из-за отключения в городских сетях, переведены на резервные генераторы. Они функционируют как пункты несокрушимости, где горожане могут зарядить гаджеты и переждать тревогу в укрытиях.

Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, однако движение City Express в Киеве и Днепре остается без изменений и осуществляется по графику.

В то же время УЗ сообщила, что пассажиров, которые не успели на поезда из-за длительных воздушных тревог, заберут с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.

Массированный обстрел Украины

Россия снова осуществила массированную воздушную атаку против Украины. В течение ночи и утра, кроме использования дронов, запущены десятки ракет "Кинжал". Еще ночью сообщалось о взлете десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также о выводе вражеских кораблей с ракетами "Калибр" в Черное море.

В нескольких украинских городах начались перебои с электроснабжением, что привело к отключениям воды в некоторых регионах. Из-за массированной атаки в Киевском метро введено ограничение движения: две из трех веток подземки курсируют с изменениями в маршрутах.

Все подробности массированного обстрела – по ссылке.

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