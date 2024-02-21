В Сумской области опровергли слухи о возможном наступлении россиян

"Ситуация с безопасностью в Сумской области под контролем. Активно распространяется информация о возможном наступлении на Сумскую область. Это не что иное, как проведение информационно-психологических операций врага", - отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать мерами безопасности, игнорировать сигналы воздушной тревоги, однако не стоит паниковать по поводу наступления врага.

Глава ОВА добавил, что на постоянной основе общается с командованием группировок ВСУ, которые дислоцируются на территории Сумской области.

"Группировок со стороны российских войск, которые могли бы вновь выполнять мероприятия по оккупации нашей территории, сегодня нет. Та численность ВСУ, какая находится на территории Сумской области, может удержать те группировки нашего противника, которые стоят напротив региона. Поэтому свои задачи Вооруженные силы выполнят", - отметил Артюх.

Ситуация в приграничных с Россией регионах

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также миновать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. В начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.

Сегодня мы сообщали, что в Сумской области в пределах 5-километровой зоны от государственной границы вводятся дополнительные ограничения особого режима.