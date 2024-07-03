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В Сумской области поймали агентку ФСБ: готовила обстрелы и вербовала шпионов

Сумы, Среда 03 июля 2024 10:38
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В Сумской области поймали агентку ФСБ: готовила обстрелы и вербовала шпионов Фото: в Сумской области разоблачили российскую агентку (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области разоблачили российскую шпионку. Она готовила новые обстрелы и вербовала агентов для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предательницей оказалась бывшая медсестра, идеологическая поклонница рашизма. Женщина поддерживала связь со своими родственниками в России и поддерживала войну РФ против Украины.

Именно через родственников ФСБ дистанционно завербовала женщину. Ее куратором являлся кадровый сотрудник одного из региональных управлений ФСБ. Для общения они использовали анонимный чат в мессенджере.

Главной задачей шпионки был сбор информации о местности, оборонно-промышленных предприятиях. Агентка объезжала местность, а также "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Она пыталась связаться с бывшими и действующими работниками оборонных заводов.

Женщина также планировала вербовать "единомышленников" для сбора информации для оккупантов за деньги ФСБ.

СБУ разоблачила предательницу и задокументировала преступные действия фигурантки. Ее задержали с поличным, когда та снимала один из объектов на видео.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

В Сумской области поймали агентку ФСБ: готовила обстрелы и вербовала шпионов

Фото: в Сумской области разоблачили предательницу (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила группу провокаторов. Они готовили провокации в Киеве и даже планировали захватить парламент.

Также Служба безопасности задержала группу российских агентов в Одессе. Двое военных и их солонка искали позиции ПВО и вели видеонаблюдение в порту.

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