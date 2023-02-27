В Сумской области ищут диверсантов: жителей просят сообщать о подозрительных лицах

Сообщается, что в Сумской области проводятся и будут проводиться комплексные контрдиверсионные мероприятия из-за продления срока действия военного положения и с учетом приграничного расположения области. Такие действия направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Учитывая это, жителей просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер.

Кроме того, граждан просят сообщать управлению СБУ в Сумской области о подозрительных лицах, которые находятся в регионе, особенно, если они интересуются расположением военных и стратегически важных объектов, а также подразделений Сил обороны. Это можно сделать по номеру: 0891-200-533 или сообщать по электронному адресу управления: usbu_sum@ssu.gov.ua.

Напомним, в прошлом месяце вражеская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область, но украинские бойцы ей помешали.

Кроме того, правоохранители разоблачили 108 российских ДРГ, которые действовали на территории Украины с начала полномасштабной войны.

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