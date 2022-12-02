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В Сумской области спасатели сегодня протестуют оповещения: о чем идет речь

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Сумы, Пятница 02 декабря 2022 10:41
В Сумской области спасатели сегодня протестуют оповещения: о чем идет речь Фото: в Сумской области сегодня протестуют оповещения (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В городах Сумской области сегодня, 2 декабря, проведут тестирование оповещения с помощью автомобилей ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, сегодня спасатели будут объявлять о работе "Пунктов несокрушимости" в области. Однако при длительных отключениях света таким образом будут сообщать об угрозах.

"Тестирование такого оповещения проводится сейчас, а в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, это будет одним из вариантов оповещения об угрозах и опасностях", - пояснил Живицкий.

Напомним, военные предупредили украинцев о подготовке врага к возможному массовому обстрелу. Однако в ВСУ не исключают, что таким образом РФ может оказывать психологическое и информационное давление на Украину.

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Сумская область ГСЧС воздушная тревога
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