В Сумской области полностью эвакуировали около 20 населенных пунктов, - ОВА

В Сумской области идет эвакуация населенных пунктов в приграничной 5-километровой зоне. По данным Сумской областной военной администрации, на сегодня полностью эвакуировали 19 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Как отметили в Сумской ОВА, населенные пункты, из которых выехали все жители, расположены в Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской и Эсманьской общинах.

В общей сложности эвакуация распространяется на 5-километровую зону, в которой находятся 15 общин в четырех районах Сумской области. Там проживают 12 689 человек, из которых 712 - дети. По состоянию на начало декабря было известно об эвакуации 679 человек, в том числе 679 детей. Они перебрались в другие общины области.

Ситуация в Сумской области

Напомним, после начала полномасштабного вторжения значительная территория Сумской области оказалась под российской оккупацией, но была полностью освобождена украинскими войсками. Однако даже после деоккупации россияне не дают спокойно жить жителям Сумской области, обстреливая постоянно приграничные территории и задействуя свои диверсионно-разведывательные группы.

Так, 19 декабря в результате российских обстрелов в Сумской области получил ранение гражданский мужчина. Его госпитализировали.

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