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В Сумской области усиливают возведение фортификаций

Среда 03 января 2024 15:38
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В Сумской области усиливают возведение фортификаций Иллюстративное фото: в Сумской области усиливают возведение фортификаций (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

В Сумской области начинают усиленно работать над возведением фортификационных сооружений. Такое задание дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Он отметил, что Сумская область в 2024 году продолжает выполнять задания, которые определил Зеленский. В первую очередь они касаются обороноспособности и защиты населения области.

"Главным приоритетом, который определил верховный главнокомандующий, является строительство фортификационных сооружений. Проекта такого масштаба, который будет реализовываться в этом году, в Сумской области до сих пор не было. Задание должно быть выполнено и это ответственность каждого руководителя района, общины", - отметил он.

По его словам, в 2024 году, как и раньше, примут все меры для того, чтобы не допустить нарушения в использовании бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений. Также в ходе возведения будут соблюдены стандарты качества и эффективности.

Усиление фортификаций в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с военными в Херсоне отдал поручение усилить фортификации по всей стране.

Это касается Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Волынской областей.

Более детально о том, что означает такой приказ Зеленского в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

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