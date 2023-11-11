RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области подростки разгромили вагон поезда, их задержали

Фото: в Сумской области подростки разгромили вагон поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Двое подростков разгромили вагон поезда в Сумской области. Ущерб от действий несовершеннолетних составляет более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечается, что подростки разбили вагон поезда Конотоп - Хутор-Михайловский вечером 10 ноября. Во время рейса около 22:00 подростки выбили два окна и выломали около десяти сидений.

Во время остановки на станции Брюловецкий локомотивная бригада поезда задержала подростков и передала их правоохранителям.

"По предварительным подсчетам, железной дороги нанесен ущерб более чем на 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Не первый подобный случай

"Укрзализныця" заявила, что обеспокоена таким поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время подобный случай.

Так, 28 октября подростки в Киевской области повредили пригородный поезд Яготин - Киев. Злоумышленниками оказались подростки 2008-2009 годов рождения, ученики 8 класса лицея в Бориспольском районе.

Полиция задержала несовершеннолетних. Детей вместе с родителями и преподавателями пригласили к правоохранителям для составления протокола.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяпотягпідлітки