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В Сумской области во время тревоги ПВО сработала по воздушной цели

Фото: в Сумской области во время тревоги ПВО сработала по воздушной цели (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области сегодня, 17 февраля ПВО сработала по цели. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

"В Сумской области во время воздушной тревоги сработала ПВО по воздушной цели. Цель обезврежена!" - говорится в сообщении.

В настоящее время остальная информация уточняется.

Отметим, что до этого жители Сумской области сообщали о звуках взрывов.

Напомним, что вчера российские войска по артиллерии и минометам обстреляли семь общин в Сумской области.

Добавим, также мы писали о том, что путинская армия из минометов обстреляла приграничье Сумской области.

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Сумская областьВзрывПВОвоздушная тревога