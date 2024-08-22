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В Сумской области превысилась концентрация пыли в воздухе

Сумская область, Четверг 22 августа 2024 16:41
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В Сумской области превысилась концентрация пыли в воздухе Фото: в Сумской области превысила концентрация пыли в воздухе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумской области наблюдается превышение концентрации пыли в воздухе. Местные жалуются на неприятный запах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В администрации рассказали, что сегодня, 22 августа, жители города Сумы начали жаловаться на вонь и неприятный запах в воздухе. Состав воздуха исследовался лабораторией Сумского областного центра по гидрометеорологии ночью в 01:00 и в 07:00 утра.

"Исследования установили превышение максимально разовой концентрации по пыли в 1,2 - 1,4 раза. Остальные исследуемых показателей: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегида в норме", - отметили в ОВА.

Кроме того, специалистами Государственного учреждения "Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" был проведен отбор образцов воздуха в пяти точках города Сумы.

"Зафиксировано превышение исключительно по пыли. Превышение концентрации пыли в воздухе может повлиять на состояние здоровья жителей Сумщины, в частности, вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы", - добавили в администрации.

Напомним, что в начале этого года в Украине запустили приложение, позволяющее проверить уровень радиации и качество воздуха.

Более того, просто в приложении можно сообщить о фактах экологических преступлений против окружающей среды.

Подробнее о приложении и о каких угрозах он предупреждает, можно узнать в материале РБК-Украина.

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