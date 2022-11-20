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Энергетики в сутки вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области

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Воскресенье 20 ноября 2022 20:38
Энергетики в сутки вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области Фото: энергетики в сутки вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики компании ДТЭК за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 3 тысяч семей в городке прифронтовой Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Специалисты энергокомпании делают все возможное для восстановления света в регионе, как только это становится возможным. За вчера специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли вернуть свет в дома жителей еще одного из населенных пунктов. Это позволило возобновить электроснабжение для 3 тысяч домохозяйств", - говорится в сообщении.

В настоящее время без света в Донецкой области - около 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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