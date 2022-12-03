Оккупанты обстреляли Сумскую область: повредили ЛЭП и предприятие
Российские военные сегодня, 3 декабря, несколько раз обстреляли Сумскую область с использованием миномета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Сообщается, что оккупанты били по одному из приграничных сел Эсманьской громады. Войска РФ использовали миномет 120 мм калибра, всего за день четыре мины разорвались на территории области.
В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 2 декабря, российские военные атаковали Сумскую область. В результате обстрелов кафиров пострадало хозяйство в одной общине.
Также ранее мы писали, что российские войска при обстреле приграничных населенных пунктов в Сумской области выпустили в течение четверга, 1 декабря, по пяти общинам 180 снарядов и мин.
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