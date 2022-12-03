ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Сумскую область: повредили ЛЭП и предприятие

Новина українською →
Киев, Суббота 03 декабря 2022 22:15
Оккупанты обстреляли Сумскую область: повредили ЛЭП и предприятие Фото: российские военные сегодня ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 3 декабря, несколько раз обстреляли Сумскую область с использованием миномета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что оккупанты били по одному из приграничных сел Эсманьской громады. Войска РФ использовали миномет 120 мм калибра, всего за день четыре мины разорвались на территории области.

В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 2 декабря, российские военные атаковали Сумскую область. В результате обстрелов кафиров пострадало хозяйство в одной общине.

Также ранее мы писали, что российские войска при обстреле приграничных населенных пунктов в Сумской области выпустили в течение четверга, 1 декабря, по пяти общинам 180 снарядов и мин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии