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В Сумской области слышны звуки взрывов

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Пятница 24 марта 2023 00:25
В Сумской области слышны звуки взрывов Фото: в Сумской области слышны звуки взрывов
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 24 марта, в Сумском районе Сумской области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Сумы.

О взрывах стало известно около 00:11 ночи, ранее в регионе объявили воздушную тревогу. Власти призывают жителей находиться в укрытиях.

Напомним, что за вчера россияне 68 раз ударили по Сумской области из разных видов оружия.

А 22 марта россияне обстреляли территории четырех общин в Сумской области.

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