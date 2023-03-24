В Сумской области слышны звуки взрывов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Сумы .

О взрывах стало известно около 00:11 ночи, ранее в регионе объявили воздушную тревогу. Власти призывают жителей находиться в укрытиях.

Напомним, что за вчера россияне 68 раз ударили по Сумской области из разных видов оружия.

А 22 марта россияне обстреляли территории четырех общин в Сумской области.

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