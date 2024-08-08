Сумские детсады два дня будут работать дистанционно

Что предшествовало

Следует отметить, что накануне Генштаб сообщил, что на Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий.

Также следует напомнить о том, что в Курской области РФ, граничащей с Сумской, продолжаются активные боевые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.