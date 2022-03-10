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Сумська область готує 10 березня три "зелених коридори"

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Суми, Четвер 10 березня 2022 04:03
Сумська область готує 10 березня три "зелених коридори" Фото: у Сумах відкриють зелений коридор (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Артур Родивилов

На четвер, 10 березня, в Сумській області заплановано організувати три "зелених коридори". Місця збору будуть оголошені вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького в Telegram.

Початок дії режиму тиші та рух колон попередньо заплановано на 9:00.

Таким чином, заплановані наступні коридори:

  • Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни-Андріяшівка - Лохвиця - Лубни-Полтава;
  • Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни-Полтава;
  • Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Глава ОВА додав, що інформація про місця збору і точний час відправки буде повідомлений пізніше.

За словами Живицького, також подавалися й інші населені пункти області, проте поки їх не підтверджують.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня російська ворожа авіація бомбила околиці Сум. Росія також бомбила село Битиця.

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