Сумська область готує 10 березня три "зелених коридори"
На четвер, 10 березня, в Сумській області заплановано організувати три "зелених коридори". Місця збору будуть оголошені вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького в Telegram.
Початок дії режиму тиші та рух колон попередньо заплановано на 9:00.
Таким чином, заплановані наступні коридори:
- Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни-Андріяшівка - Лохвиця - Лубни-Полтава;
- Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни-Полтава;
- Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Глава ОВА додав, що інформація про місця збору і точний час відправки буде повідомлений пізніше.
За словами Живицького, також подавалися й інші населені пункти області, проте поки їх не підтверджують.
Нагадаємо, в ніч на 10 березня російська ворожа авіація бомбила околиці Сум. Росія також бомбила село Битиця.
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