В Сумской области запустили мобильные автозаправки: как они будут работать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тростянецкий горсовет.

Почему появились мобильные заправки

Стационарные автозаправочные станции на территории общины получили повреждения. Чтобы жители не остались без горючего, власти решили развернуть сеть мобильных точек продаж.

"В связи с повреждением автозаправочных станций на территории общины для обеспечения населения топливом будет развернута сеть мобильных точек для приобретения горючего для автомобилей", - отметили в горсовете.

Горючее будут продавать небольшие автозаправочные автомобили.

Как будет работать продажа горючего

Мобильные заправки не будут стоять долго на одном месте - их расположение будет регулярно меняться. Об этом, а также о перемещении на новую локацию, будут сообщать в телеграмм-канале "Тростянецкий городской совет/Вопросы городского головы".

Несколько важных деталей:

горючее будут продавать только за наличные деньги;

при воздушной тревоге выдачу горючего будут прекращать.

Враг системно атакует АЗС

Враг систематически атакует горящие станции в Сумской области , о чем ранее сообщала областная военная администрация. Из-за регулярных обстрелов значительная часть АЗС в регионе остается поврежденной.