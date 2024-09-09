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В Сумской области объявили принудительную эвакуацию еще из трех населенных пунктов

Понедельник 09 сентября 2024 18:50
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В Сумской области объявили принудительную эвакуацию еще из трех населенных пунктов Иллюстративное фото: в Сумской области объявили принудительную эвакуацию еще из трех населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Сумской области объявили принудительную в ряде населенных пунктов. В общей сложности там проживает около 40 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По словам начальника Сумской ОВ Владимира Артюха, в настоящее время было зафиксировано увеличение вражеских обстрелов Глухова, Эсмани и Свесы. Из этих населенных пунктов объявлена принудительная эвакуация населения.

"В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свесы и Эсмани", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что по данным из открытых источников, в Глухове проживает более 30 тысяч человек, в Свесах – около 7 тысяч, а в Эсмане – около 2 тысяч человек.

Эвакуация в Сумской области

Следует напомнить, что с начала лета Россия активизировала свои обстрелы по территории Сумской области. Россияне применяют ракеты, артиллерию, кабы, ударные дроны и минометы.

Поэтому в ряде населенных пунктов было решено провести принудительную эвакуацию местных жителей.

В частности, по словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумской области.

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