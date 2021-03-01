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У Харкові затримали анонімного "мінера". Він повідомляв про замінування об'єктів 16 разів

Новость на русском → Харків, Понеділок 01 березня 2021 16:23
У Харкові затримали анонімного "мінера". Він повідомляв про замінування об'єктів 16 разів Фото: затримання "мінера" (facebook.com/VladislavAbdula)
Автор: Роман Тверденко

У Харкові затримали чоловіка, який повідомляв про хибні мінування будівель. Зловмисник відправив 16 повідомлень спецслужбам із заявами про "замінування".

Про це повідомляє начальник прес-служби СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними оперативників, харків'янин відправляв анонімні повідомлення про мінування державних установ міста. Серед них "мінування" Апеляційного суду, Господарського суду Харківської області, територіальних сервісних центрів МВС України.

Експертиза підтвердила ідентичність голоси "мінера" і встановленого громадянина.

Харків'янину повідомили про підозру у статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

В лютому по Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуювали людей з аеропорту, ВНЗ та деяких багатоповерхівок.

Крім цього, минулого місяця центрі Києва після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Також закрили пересадку з синього на зелену гілку.

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