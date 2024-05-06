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Сумы до утра могут остаться без воды

Фото: Сумы до утра могут остаться без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью Сумы могут остаться без воды из-за приостановки работы Пришибского водозабора. Жителей города просят сделать запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Для наполнения резервуаров чистой воды сегодня ночью нужно приостановить работу Пришибского водозабора", - сообщил Дрозденко.

По его словам, воды у жителей города не будет с 22:00 до 4:00.

"Прошу обратить на это внимание и сделать запас воды!" - добавил начальник МВА.

Обстрел Сум 6 мая

Этой ночью российская армия в очередной раз решила запустить дроны-камикадзе по Украине.

В общей сложности силам ПВО удалось сбить 12 дронов - все они были уничтожены в Сумской области, но не обошлось без повреждений.

В частности, Россия массированно атаковала "Шахедами" энергосистему Сумской области, в результате чего в областном центре и еще в нескольких районах исчез свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось переводить на резервное питание.

Что известно о последствиях атаки на Сумы и область и какая там ситуация сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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Сумская область