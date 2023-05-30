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Суммы в платежках вырастут на 250 гривен уже с июня: почему повышают тариф

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (facebook.com/german.galushchenko)
Автор: Иван Носальский

Суммы платежек украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня. Это необходимо для восстановления энергосистемы.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго в Telegram.

Он отметил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг предложила министерству в два этапа поднять тарифы для населения до рыночного уровня. Первым этапом комиссия предлагала поднять тариф до 2,88 грн/кВт-ч.

"Но мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему", - отметил Галущенко.

По его словам, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен.

"Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут происходить так же системно, как это было и прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты", - добавил глава Минэнерго.

Повышение тарифов на электроэнергию

Напомним, сегодня РБК-Украина со ссылкой на источники писало о повышении тарифов на электроэнергию в Украине с 1 июня. Галущенко уже в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина соответствующий проект постановления. Его одобрили.

При этом сейчас для украинцев, которые используют до 250 кВт-ч в месяц, действует тариф 1,44 грн/кВт-час, а украинцы, которые используют более 250 кВт-ч, платят 1,68 грн/кВт-час.

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